- Polițiștii bacauani desfașoara activitați de informare a cetațenilor, ce au ca scop cunoașterea și adoptarea unor masuri pentru stoparea inmultirii necontrolate a cainilor de rasa comuna, prevenirea abandonului, prevenirea agresivitatii asupra oamenilor si animalelor, dar și pentru prevenirea infractiunilor…

- Cu volumul ,,La apa Vavilonului” (Bacau, Editura Ateneul scriitorilor, 2021) – lansat recent in cadrul ,,Intalnirilor de la Varatec”, manifestare gestionata de Revista 13 PLUS, Biblioteca ,,George Bacovia” Buhuși și Asociația ,,Renasterea” Buhuși – Ion Dinvale reconfirma discursul sau poematic tulburator…

- In perioada 14- 16 septembrie au fost inregistrați, in total, 15 elevi din 15 clase și doua cadre didactice cu test pozitiv Sars-Cov2, de la 13 unitați de invațamant. Acestea sunt Școala Gimnaziala Mihail Sadoveanu Bacau, Școala Gimnaziala Miron Costin Bacau, Școala Gimnaziala Ștefan Luchian Moinești,…

- Ce va motiveaza in viața? Dorința de a schimba in mod pozitiv ce este in jur și de a progresa. Care este filmul dvs. favorit sau filmul cu un puternic impact emoțional asupra dvs.? „Pe aripile vantului”, adaptat dupa romanul cu același nume, publicat pentru prima oara in mai 1936, un roman de dragoste/istoric…

- In urma cu cațiva ani, realizarile antrenorului de lupte Ion Butucaru erau prezentate pe larg in cotidianul „Deșteptarea” sub titulatura „Fabrica de campioni”. De atunci, multe „linii de producție” romanești- din sport și nu numai- au tras pe dreapta. Nu insa și „fabrica” maestrului Butucaru, care continua…

- SANITAS București se opune practicilor noi ce se vor a fi instituite in Romania și care folosesc dezinformarea și necunoașterea legii pentru a discrimina o categorie profesionala esențiala. “Organizația noastra va lupta cu toate armele legale pentru a impiedica obligarea vaccinarii, mascata prin testarea…

- Buzoianca Roxana Mircea, proaspat absolventa a Universitații de Arhitectura și Urbanism „Ion Mincu” București, a realizat o lucrare de licența in care abordeaza, in premiera, „Cultura Monteoru”. Este, de fapt, povestea stațiunii Monteoru spusa intr-un fel in care ajuta la ințelegerea valorii culturii,…

- Activitațile preventive desfașurate de polițiștii bacauani au ca scop principal cresterea gradului de informare a cetațenilor in vederea reducerii riscului de victimizare si de implicare a acestora in activitati infractionale. Astfel, in aceasta saptamana, polițiștii de investigatii criminale si rutiera…