Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Apararii din tarile NATO au aprobat, joi, un nou plan de aparare pe multiple fronturi fata de riscurile generate de Rusia in zona Marii Negre si a Marii Baltice, reafirmand obiectivul central de co...

- Ministrii Apararii din tarile NATO au aprobat, joi, un nou plan de aparare pe multiple fronturi fata de riscurile generate de Rusia in zona Marii Negre si a Marii Baltice, reafirmand obiectivul central de contracarare a amenintarilor Moscovei, desi atentia se indreapta tot mai mult asupra Chinei.…

- Rusia a ridicat de la sol doua avioane de lupta Suhoi Su-30 pentru a escorta doua bombardiere strategice americane B-1B Lancer deasupra Marii Negre, a declarat miercuri Ministerul rus al Apararii, incident care coincide cu vizita secretarului apararii al SUA in regiune, noteaza Reuters.

- Un grup de zece nave militare apartinand Chinei si Rusiei a traversat luni o stramtoare ingusta ce separa principala insula a Japoniei, Honshu, de insula Hokkaido, din nordul arhipelagului nipon, din motive necunoscute deocamdata, a declarat marti Ministerul japonez al Apararii, citat de Kyodo .

- NATO a retras acreditarea a opt membri ai misiunii Rusiei la sediul Aliantei care erau ''ofiteri de informatii rusi nedeclarati'', a anuntat miercuri o oficialitate NATO, potrivit Reuters. ''De asemenea, putem confirma ca am redus la 10 numarul posturilor pe care Federatia Rusa le poate acredita…

- Rusia a anuntat luni ca a efectuat cu succes un tir de racheta de croaziera hipersonica - Zircon - de la bordul unui submarin, o arma de tip nou pe care Moscova o considera invincibila si care ingrijoreaza Washingtonul, relateaza AFP. ”Flota rusa a testat pentru prima oara o racheta hipersonica…

- Proiectul Nord Stream 2, extrem de politizat, a fost proiectat de Moscova sa ocoleasca Ucraina cu exporturile sale de gaze catre Europa. Gazoductul va dubla capacitatea existenta de export prin conducte a Rusiei in Marea Baltica la 110 miliarde de metri cubi, echivaland cu mai mult de jumatate din totalul…

- Sub numele de cod Zapad 2021, la aceste manevre participa, potrivit oficialilor rusi, aproape 200.000 de militari, cu 80 de avioane și elicoptere, 290 de tancuri, 240 de lansatoare de rachete si 15 nave de razboi. Exercițiile care dau fiori sunt in plina desfașurare in Rusia și Belarus…