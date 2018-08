NATO regretă lansarea accidentală a rachetei în Estonia 'Secretarul general si-a exprimat regretul in legatura cu acest incident si a oferit sprijinul total al NATO in anchetarea' celor intamplate, a declarat un purtator de cuvant al organizatiei, Piers Cazalet. Avionul care a lansat accidental racheta facea parte din misiunea de supraveghere si de control a NATO, desfasurata in spatiul aerian al Estoniei, Letoniei si Lituaniei. Greșeala umana de neconceput Aparatul Eurofighter efectuase manevre de antrenament cu aparate franceze si a tras accidental o racheta aer-aer, fara a provoca daune. Aparatele implicate sunt doua Eurofighter… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

