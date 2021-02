NATO nu a luat o "decizie finală" privind retragerea forţelor din Afganistan (Stoltenberg) NATO nu a luat nicio "decizie finala" privind retragerea fortelor sale armate din Afganistan pana la 1 mai, a declarat joi secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, relateaza AFP si dpa. "Nu am luat o decizie finala asupra viitorului prezentei noastre. Dar pe masura ce termenul de 1 mai se apropie, aliatii din cadrul NATO vor continua sa se consulte indeaproape si sa se coordoneze in urmatoarele saptamani", a declarat el la finalul unei videoconferinte a ministrilor apararii din tarile NATO. In termenii acordului semnat in februarie 2020 de SUA si de talibani, contingentele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Apararii din statele membre NATO nu au luat nicio decizie privind viitorul prezentei militare in Afganistan, dar au stabilit extinderea misiunii de instruire din Irak, anunta secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg.

- NATO nu a luat nicio "decizie finala" privind retragerea fortelor sale armate din Afganistan pana la 1 mai, a declarat joi secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, relateaza AFP si dpa, potrivit Agerpres. "Nu am luat o decizie finala asupra viitorului prezentei noastre.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le va solicita miercuri ministrilor apararii ai tarilor membre, care se reunesc la Bruxelles, sa suplimenteze contributiile la bugetul Aliantei pentru activitatile de aparare si de descurajare comune, noteaza dpa, citata de Agerpres. ''A…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a indemnat, luni, Miscarea talibanilor afgani sa inceteze violentele si nu mai colaboreze cu grupuri teroriste, subliniind ca reducerea prezentei militare a Aliantei Nord-Atlantice depinde de avansarea procesului de pace, potrivit Mediafax. "NATO…

- Astazi se implinesc 32 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. Cu aceasta ocazie va avea loc un miting de comemorare si depuneri de flori la monumentul din Parcul Afgan din sectorul Rascani al Capitalei.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut tarilor membre ale Aliantei Nord-Atlantice sa decida impreuna in privinta retragerii din Afganistan. Aceasta va fi „cea mai importanta decizie” a summitului ministerial prin videoconferinta pe care alianta militara il va organiza in zilele de 16…

- Liderul senatorilor republicani, Mitch McConnell, a afirmat miercuri ca nu a luat o decizie finala in legatura cu votul sau pentru destituirea presedintelui Donald Trump, transmit Reuters si AFP. "Nu am luat o decizie finala cu privire la modul in care voi vota", a spus McConnell intr-un mesaj catre…

- Un jurnalist de radio din Afganistan a fost ucis, vineri, prin impuscare, intr-o ambuscada care a avut loc in provincia Ghor, au anuntat autoritatile afgane, potrivit AFP. Este al cincilea angajat din mass-media afgana asasinat in ultimele doua luni, potrivit news.ro. Citește și: VIDEO…