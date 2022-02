Stiri pe aceeasi tema

- NATO isi va creste prezenta militara in statele baltice si in Polonia in cazul in care Rusia isi va mentine trupele in Belarus dupa exercitiile militare planificate pentru februarie in aceasta tara, a declarat seful Comitetului Militar al NATO, Rob Bauer, citat de Reuters.

- Rusia trimite doua sisteme de rachete sol-aer S-400 in Belarus pentru a participa luna viitoare la exerciții militare in aceasta țara, a anunțat vineri agenția de presa Interfax, intr-un moment de tensiuni acute cu Occidentul din cauza Ucrainei vecine, conform Reuters, scrie Mediafax. Forțele…

- Statele baltice (Lituania, Letonia si Estonia) discuta cu aliatii din NATO despre o sporire a prezentei militare a Aliantei pe teritoriile lor pentru a descuraja Rusia, a declarat miercuri agentiei Reuters premierul eston Kaja Kallas. ''Desigur, discutam cu aliatii nostri sa-si sporeasca prezenta…

- Presedintele belarus, Aleksander Lukasenko, a declarat ca este gata sa suspende fluxurile de energie din Rusia daca Polonia isi inchide granita cu Belarus, a relatat miercuri agentia rusa de stiri RIA, alimentand tensiunile dintre cele doua tari cu privire la migratie, transmite Reuters.

- Rusia este un aliat apropiat al Belarus, care este acuzata de UE ca a pus la cale o criza la frontiera sa aducand cu avionul mii de migranti pe care apoi i-a indreptat spre frontiera cu Polonia. Bruxellesul se pregateste sa adopte noi sanctiuni pentru a sanctiona Minskul.Lukasenko a declarat revistei…

