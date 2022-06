Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de handbal feminin tineret a Romaniei a invins vineri, la Celje, reprezentativa Lituaniei, scor 29-20 (10-11), in al doilea meci din Grupa E a Campionatului Mondial. In prima partida a grupei E, tricolorele au dispus de Angola, cu 26-23 (12-10), astfel ca au 4 puncte in clasament. Ultimul…

- Politehnica Femina are doua jucatoare selectionate la nationala pentru urmatoarea actiune a „tricolorelor”. Cristina Sucila si Bianca Ienovan au fost chemate sub comanda lui Cristian Dulca pentru jocurile cu Moldova si Iordania. Primul e meci oficial din preliminariile CM 2023. O alta jucatoare de la…

- Pentru turneul final al FIBA 3x3 Europe Cup se califica primele trei echipe la feminin si primele doua echipe la masculin de la calificarile care au loc pe faleza Cazinoului. La calificarile de la Constanta, echipa nationala feminina a Romaniei de baschet 3X3 se mentine in cursa pentru accederea la…

- Intr-un duel in care singura miza a reprezentat-o orgoliile dintre cele doua tabele, Sportul Simleu a obtinut sambata, pe teren propriu, o victorie la limita, 2 – 1 in fata celor de la SCM Zalau. Este a treia victorie in actualul sezon, celelalte doua partide (una in campionat, iar alta in Cupa Romaniei,…

- Bianca Andreescu (Canada, 21 de ani) era, candva, a 4-a jucatoare a lumii. Astazi, toate cifrele ei sunt demne de o fosta sportiva de performanta. Din fericire pentru iubitorii tenisului insa, „Bibi“ inca n-a depus armele.

- Formatia saudita Al Shabab, antrenata de Marius Sumudica, a invins, luni seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Al Quwa, in etapa a patra a grupei B preliminare a Ligii Campionilor Asiei. Golurile au fost marcate de Al Abid (30), Carlos (39 si 73). In urmatorul meci, Al Shabab va evolua la…

- Foresta Suceava și-a consolidate poziție secunda in clasamentul turneului play-off al seriei I a Ligii a III-a de fotbal dupa ce a trecut clar, la finele saptamanii trecute, de Hușana Huși. Pe gazonul foarte bun al stadionului ”Areni”, formația sucevena a facut un joc la fel de bun și s-a impus cu 5-1.…

- Naționala de tineret a Moldovei a obținut a treia victorie in actuala campanie preliminara. Tricolorii pregatiți de Ștefan Stoica s-au impus categoric, scor 4-0, pe terenul lui Gibraltar și a urcat din nou pe locul 3 in clasamentul grupei E.