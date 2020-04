Stiri pe aceeasi tema

- Zece bebeluși care s-au nascut la maternitatea Spitalului Municipal din Timișoara, Romania, sunt infectați cu Covid-19, in timp ce testele mamelor lor s-au dovedit a fi negative, scrie Digi24.ro .

- Pana astazi, 27 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.292 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.292 de persoane confirmate pozitiv, 115 au fost declarate ...

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 care au murit in Romania a ajuns la 22. Un barbat din Timiș este printre aceste persoane. Un alt barbat a murit in drum spre spitalul din Timișoara. The post A murit un barbat din Timiș, cu COVID-19, iar un pacient din Arad a decedat in drum spre spital appeared…

- Romania inregistreaza al saselea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Pacientul, un barbat de 64 de ani, din Arad, a fost internat din data de 20 martie in stare grava la Spitalul Județean Arad. El fost intubat in secția ATI. Barbatul a decedat in cursul zilei de astazi și…

- Grupul de comunicare Strategica a anuntat ca pana astazi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate și externate (51 la Timișoara, 17 la București,…

- Numarul cazurilor de coronavirus a ajuns la 367 in Romania, conform Grupului de Comunicare Strategica. Sunt 17 persoane cu COVID-19 internate la Timișoara cu coronavirus. La Victor Babeș, 36 de persoane au fost vindecate. Pana la acesta data, de la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Dr.Victor…

- Pana astazi, 21 martie, in Romania, au fost confirmate 367 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre cele 367 de persoane confirmate pozitiv, 52 au fost declarate vindecate și externate (36 la Timișoara, 11 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța și unul la Iași). De la ultima…

- In Romania, pana in prezent, trei persoane au fost diagnosticate cu COVID 19, dintre care o persoana a fost declarata vindecata dupa ce au fost negative rezultatele la testele realizate conform procedurilor medicale . Cele doua persoane purtatoare ale virusului COVID 19 coronavirus sunt internate in…