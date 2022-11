Naționala feminină de handbal a României a ajuns în grupele principale ale Campionatului European Nationala feminina de handbal a Romaniei s-a calificat in grupele principale ale Campionatului European – EHF EURO 2022 din Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru, dupa ce a invins echipa Macedoniei de Nord cu scorul de 31-23 (13-12), miercuri seara, in Arena SC Boris Trajkovski din Skopje, in Grupa C. Tricolorele, care veneau dupa esecuri cu Olanda (28-29) si Franta (21-35), au reusit sa obtina calificarea in faza urmatoare, printr-o victorie conturata in repriza secunda. Romania s-a aflat la carma jocului si in prima parte, in care gazdele nu au reusit sa conduca niciun moment, dar au egalat… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

