Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de hochei pe gheata a Romaniei a fost invinsa de echipa Austriei cu scorul de 5-0 (2-0, 2-0, 1-0), joi, la turneul ''Beat Covid-19'' de la Ljubljana. Golurile au fost marcate de Tim Harnisch (05:41), Marco Richter (10:12), Benjamin Nissner (28:19), Manuel Ganahl (30:59) si Lucas Thaler…

- Nationala de fotbal a Olandei nu se numara printre marile favorite la EURO 2020, considera selectionerul Frank de Boer, in opinia caruia cele mai puternice echipe de la turneul final sunt Belgia, Franta si Spania, scrie site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF. De Boer spera sa ajunga cu Olanda "cel…

- Dupa ce, week-end-ul trecut, s-a clasat pe locul sase in turneul de la Mies (Elvetia), nationala feminina de baschet 3x3 a Romaniei se va deplasa, la sfarsitul acestei saptamani, in Franta, acolo unde va juca in Grupa D a turneului de la Voiron. Pentru tricolore, turneele din circuitul FIBA 3x3 Women’s…

- Circuitul mondial FIBA 3x3 Women’s Series a debutat, in Elvetia, la Mies, cu ocazia unui turneu organizat chiar la sediul FIBA - Patrick Baumann House of Basketball. Romania a deplasat pentru acest prim turneu o echipa nationala formata din patru dintre jucatoarele aflate in pregatire pentru Jocurile…

- Echipa feminina de baschet a Romaniei s-a calificat in sferturile de finala ale turneul de la Mies (Elvetia), din circuitul FIBA 3x3 Women's Series, iar duminica va infrunta echipa Rusiei. Tricolorele Elisabeth Pavel, Sonia Ursu, Anca Sipos si Ashley Walker au obtinut o…

- Franta intra in carantina nationala pentru o luna. Raman deschise doar magazine esențiale, școlile trec in online și circulația va fi restricționata dupa ora 19. resedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat, miercuri, ca masurile de carantina deja in vigoare in mai multe departamente se vor aplica…

- Cei doi șoferi ai autocarului au fost arestați, in timp ce calatorii au fost intorși in Romania, a informat Știri Diaspora , care citeaza L’Independant, cotidian editat la Perpignan. Un autocar cu 30 de romani a fost oprit, vineri, 26 martie, la Le Perthus, localitate de frontiera cu Spania, departamentul…

- La 39 de ani si la cinci de la retragerea din nationala Suediei, atacantul Zlatan Ibrahimovic a fost convocat la prima reprezentativa pentru meciurile cu Georgia si Kosovo, din preliminariile CM-2022.El a jucat ultimul meci pentru Suedia în iunie 2016, la meciul cu Belgia, pierdut, scor 0-1,…