Nathan Evans a lansat single-ul Banks Of Sacramento Nathan Evans a lansat single-ul “Banks Of Sacramento”. Nathan duce fiecare dintre cantecele sale direct in topuri și cucerește inimile oamenilor ca o furtuna. Acum, prietenosul scoțian, care a declanșat un hype la nivel mondial cu versiunea sa WELLERMAN, s-a intors și aduce un alt clasic cu BANKS OF SACRAMENTO. Cu noua sa ediție a BANKS OF SACRAMENTO, NATHAN EVANS, in varsta de 27 de ani, demonstreaza inca o data ca este imposibil sa ne imaginam playlisturile oamenilor fara fenomenul sea shanty. La urma urmei, in 2021, WELLERMAN a fost nu numai cel mai popular single oficial din Germania și Marea… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

