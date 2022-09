Stiri pe aceeasi tema

- Generalul bulgar Sabi Sabev, membru al Uniunii ofiterilor in rezerva "Atlantic", fost reprezentant al Bulgariei la NATO, a comentat intr-un interviu acordat postului de radio BNR cele mai recente evenimente din Federatia Rusa, dupa ce presedintele Vladimir Putin a anuntat mobilizarea militara partiala.…

- In Rusia a inceput mobilizarea rezerviștilor. Mai mulți barbați urmeaza sa ajunga pe front, in Ucraina. Pe rețele sociale au aparut primele imagini cu rezerviștii ruși care urca in autobuzele care urmeaza sa-i duca la locurile de antrenament și de acolo pe front in conformitate cu decretul președintelui…

- Cancelarul german Olaf Scholz a numit miercuri un "act de disperare" deciziile recente ale presedintelui Vladimir Putin care a anuntat o mobilizare partiala a rezervistilor rusi pentru a lupta in Ucraina si referendumuri in teritoriile din estul si sudul acestei tari, relateaza AFP și Agerpres. Fii…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti, la New York, ca presedintele rus Vladimir Putin va renunta la "ambitiile sale imperiale" care risca sa distruga Ucraina si Rusia doar daca recunoaste ca nu poate castiga razboiul, transmite miercuri Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele…

- Marea Britanie a respins afirmatia lui Vladimir Putin conform careia doar o mica parte din cerealele exportate din Ucraina in cadrul unui acord international vor fi destinate tarilor sarace, relateaza Reuters, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Originar din Ucraina si unul dintre cei mai buni balerini din lume, Sergei Polunin a fost adesea numit rebel. Acum a publicat o poza pe Instagram in care ii pot fi vazute tatuajele de pe corp. Pe langa imaginea estompata a lui Vladimir Putin din mijlocul pieptului, pe umeri pot fi vazute alte doua capete…

- Contul de Twitter Ukraine Weapons Tracker, care monitorizeaza inca de la inceputul razboiului evolutia armamentului din ambele tabere, a prezentat luni imagini video cu ceea ce ar putea sa fie armament trimis de Romania armatei ucrainene. Potrivit sursei citate, in imagini sunt prezentate obuze de…

Acționarii Gazprom, la adunarea anuala, nu au decis sa nu se plateasca dividende pentru anul 2021, a anunțat emitentul.