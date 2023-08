Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit analizelor INS, in primul semestru, volumul lucrarilor de constructii, a crescut, pe total, cu 12,0%. Pe elemente de structura, cresteri au avut loc la lucrarile de reparatii capitale (+36,7%), lucrarile de constructii noi (+9,9%) si la lucrarile de intretinere si reparatii curente (+9,7%).…

- Analistul platformei de investiții eToro, Simon Peters, a analizat piața criptoactivelor. Criptoactivele de top au continuat sa scada saptamana trecuta, intrucat pieței i-a lipsit impulsul care sa animeze o vara cu performanțe in mare parte slabe, in ciuda mișcarilor pozitive din iunie.Bitcoin a…

- Prețurile petrolului au scazut cu peste 1%, dupa ce datele privind creșterea economica a Chinei au alimentat ingrijorarile legate de cererea celui de-al doilea mare consumator de petrol din lume.

- Proiectul ”Screening pentru cancerul de col uterin și tratament precoce – SCCUT” a continuat in comuna dambovițeana Dobra, unde 81 de femei s-au prezentat pentru efectuarea de analize medicale. Proiectul este un amplu demers pentru imbunatațirea prevenției cancerului de col uterin in județul Dambovița. …

- Inflatia a continuat sa scada si in luna mai. A ajuns la 10,6%. Alimentele și serviciile continua sa se scumpeasca Rata anuala a inflatiei a continuat sa scada in luna mai, la 10,6%, fata de 11,2% in aprilie, in conditiile in care alimentele s-au scumpit cu 18,7%, serviciile cu 11%, iar marfurile nealimentare…

- Evoluția principalelor fenomene demografice in Dambovița, in luna martie 2023, ultima analizata din punct de vedere statistic, a fost caracterizata prin creșterea numarului nasterilor dar și a numarului deceselor inregistrate. In același interval, casatoriile au inregistrat creșteri atat fata de luna…

- Este finalizata inregistrarea sistematica a proprietaților in sistemul integrat de cadastru și carte funciara in 192 de localitați și in 22.076 de sectoare cadastrale. In 2.408 unitați administrativ-teritoriale se desfașoara lucrari de inregistrare sistematica a proprietaților, iar 484 dintre acestea…

- Biroul National de Statistica informeaza ca, chiar daca unele prețuri au crescut, rata anuala a inflației in mai 2023 s-a micșorat cu 1,8 puncte procentuale fața de nivelul inregistrat in aprilie 2023 comparativ cu aprilie 2022. Astfel, a fost marcata reducerea in continuare a ratei anuale a inflației,…