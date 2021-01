Peste jumatate dintre dosarele depuse pentru masura 2 privind granturile pentru capital de lucru au fost analizate, ajungandu-se la 12.887 dosare procesate sau in curs de clarificare, a anuntat ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui.



El a subliniat ca, pentru masura 1, microgranturi, mai sunt de clarificat 350 de dosare.



"Am trecut de jumatate din dosarele de analizat pentru masura 2. Am reusit sa ajungem la 12.887 dosare procesate sau in curs de clarificare. Pentru masura 1, numarul dosarelor aflate in clarificare a scazut simtitor. Mai sunt…