Năsăudean, implicat într-un accident, prins drogat la volan și fără permis Un barbat din Nasaud, implicat luni seara intr-un accident rutier pe raza orașului, este cercetat de polițiști dupa ce a fost depistat pozitiv in urma testarii cu aparatul Drug Test. Mai mult, oamenii legii au descoperit ca nasaudeanul avea dreptul de a conduce pe drumuirle publice din Romania, suspendat. Aseara, in jurul orei 22.00, pe bulevardul Granicerilor din Nasaud a avut loc un accident rutier, soldat cu pagube materiale. Impactul a avut loc intre un autoturism condus de un nasaudean de 37 de ani și un altul, condus de un barbat de 40 de ani, din aceeași localitate. „Cei doi au fost testați… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

