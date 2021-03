Stiri pe aceeasi tema

- Alb-violetii au intrat in linie dreapta pentru pregatirea partidei de Cupa cu Astra. Repetitia generala pentru ASU Politehnica s-a consumat contra „lanternei” Ligii 2, Pandurii Tg. Jiu, formatie care a fost depasita cu usurinta de elevii lui Dan Alexa, scor 5-0. Printre marcatorii gazdelor timisorene…

- COMUNICAT DE PRESA Electrica a incheiat cu succes procesul de fuziune a celor trei companii de distributie a energiei electrice din cadrul Grupului Incepand cu data de 1 ianuarie 2021, noua companie devine Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) DEER devine cel mai important operator national…

- Libertatea a discutat cu specialiști in aviație și in intervenția asupra marilor arși și creioneaza imaginea avionului Piper PA-42 Cheyenne III din 1981, unul care a stat mai mult in revizie, și despre doua mari intrebari fara raspuns din comunicatul DSU: cand pleaca barbatul și de ce nu a fost utilizata…

- Un important test al noii "mega-rachete" construite pentru NASA s-a incheiat mai devreme decat ar fi trebuit, insa NASA a refuzat sa caracterizeze testul drept un esec, transmite duminica BBC. Cu putin inainte de ora 22:30 GMT, sambata, cele patru motoare ale treptei principale a rachetei…

- NASA va testa pe 17 ianuarie motoarele auxiliare ale celei mai puternice rachete construite vreodata, conform unui comunicat al agentiei spatiale americane, transmite Space.com, citat de Agerpres. Acesta va fi primul test al motoarelor rachetei Space Launch System (SLS), mult-asteptata (si construita…

- Transferul tranșei a doua pentru plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporara de munca a fost finalizat de catre Casa Naționala de Asigurari Sociale. In total, pentru plata prestațiilor sociale pentru luna decembrie au fost transferați 2142,7 milioane de lei, transmite IPN. Intr-un comunicat…