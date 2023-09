NASA se apleacă asupra cercetării fenomenului OZN-urilor NASA a anuntat joi ca a numit un nou director de cercetare a ceea ce guvernul numeste “fenomene anomale neidentificate” (UAP), seful agentiei spatiale americane declarand ca un grup de experti care cere mai multe cercetari in acest sens nu a gasit nicio dovada a unei origini extraterestre pentru aceste obiecte, dar nici nu le poate explica, relateaza Reuters. Administratorul Bill Nelson a facut anuntul ca numeste un nou sef la cercetare – desi nu a dezvaluit identitatea persoanei – dupa ce grupul de experti independenti a recomandat ca NASA sa isi intensifice eforturile de colectare de informatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NASA a anuntat joi ca a numit un nou director de cercetare a ceea ce guvernul numeste "fenomene anomale neidentificate" (UAP), seful agentiei spatiale americane declarand ca un grup de experti care cere mai multe cercetari in acest sens nu a gasit nicio dovada a unei origini extraterestre pentru aceste…

- Ponderea petrolului rusesc in importurile de petrol ale Cehiei a crescut in prima jumatate a acestui an, a informat luni operatorul retelei de conducte petroliere din Cehia, transmite Reuters, conform Agerpres.In pofida planului autoritatilor de la Praga de a nu mai depinde de livrarile de titei…

- Actorul Danny Masterson din „That 70's Show” a fost condamnat la o pedeapsa de 30 de ani de inchisoare pana la o sentința pe viata pentru violarea a doua femei care au declarat, joi, ca Biserica Scientologica a incercat sa il protejeze pe actor si sa le intimideze pentru a nu vorbi despre acest caz,…

- Gigantul farmaceutic britanic GSK a dat in judecata grupul Pfizer intr-o instanta din Statele Unite, miercuri, sustinand ca vaccinul Abrysvo dezvoltat de Pfizer impotriva virusului respirator sincitial (RSV) incalca drepturile asociate brevetelor detinute de GSK pentru propriul vaccin anti-RSV, Arexvy,…

- Un grup restrans de protestatari din Danemarca a incendiat luni un exemplar al Coranului in fata ambasadei Irakului la Copenhaga, gest condamnat ferm de regimul de la Bagdad, relateaza Reuters, conform Agerpres.Grupul care se autointituleaza "Patriotii danezi" a organizat o demonstratie similara…

- Mecanismul de finanțare a instituțiilor de cercetare va fi corelat cu indicatorii de performanța a acestora. Guvernul a aprobat modificari la Codul cu privire la știința și inovare. „Eficientizarea sistemului național de cercetare și inovare reprezinta o prioritate pentru țara. Prin promovarea acestui…

- Guvernul sud-coreean a asigurat miercuri ca "respecta" constatarile Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA) cu privire la deversarea in ocean a apelor reziduale de la centrala nucleara Fukushima, potrivit carora impactul acestei deversari va fi neglijabil, relateaza dpa si Reuters, potrivit…

- Guvernul regiunii Voronej din sudul Rusiei a cerut sambata locuitorilor sa evite autostrada nord-sud M-4 ce leaga Moscova de regiunile sudice ale tarii deoarece un convoi militar se afla in miscare pe aceasta ruta, informeaza Reuters.