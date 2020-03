NASA arată efectele neaşteptate ale coronavirusului! Ce s-a întâmplat cu poluarea din China Nivelurile de dioxid de azot au scazut dramatic in acest an și in comparație cu aceeași perioada din 2019, se arata in harțile agenției. Reducerea vine pe fondul scaderii activitații in fabricile din China, pentru limitarea raspandirii virusului. Coronavirusul este prezent in peste 50 de țari, dar majoritatea infecțiilor și a deceselor sunt China. Agenția spațiala a menționat ca scaderea nivelului de poluare a aerului a coincis cu restricția impusa activitaților de transport și din fabrici, milioane de oameni intrand in carantina. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

