Stiri pe aceeasi tema

- O incursiune prin CV-urile senatorilor arata ca multi dintre ei, odata ajunsi la 40 de ani, sunt cuprinsi de o subita sete de cunoastere, care este ostoita, in majoritatea covarsitoare a cazurilor, cu studii...

- Italia risca sa genereze in zona euro o criza similara cu cea produsa de Grecia in 2010 daca noul guvern populist se concentreaza doar pe cheltuieli, avertizeaza ministrul maltez al Finantelor, Edward Scicluna, citat de site-ul agentiei Reuters. "Daca problema se pune doar sa fie facute…

- Intr-un comunicat de presa remis, sambata, de ministrul Mediului, Gratiela Leocadia Gavrilescu, se arata ca in urma celor cinci actiuni de control succesive ale Garzii Nationale de Mediu la societatea de salubritate SC Retim Ecologic Service SA, care are in atributii municipiul Arad si localitati…

- Potrivit companiei publice de transport urban, municipalitatea are o datorie restanta de 3,6 milioane de euro pentru serviciile prestate gratuit sau cu tarife reduse, conform deciziilor Consiliului Local. Criza financiara de la Transurb SA a dus la o reducere semnificativa a programului de transport…

- Presedintele si directorul general al TVR, Doina Gradea, a dat cu bata in balta dupa ce a maturat pe jos cu unul dintre angajatii institutiei pe care o conduce. Este vorba despre o jurnalista de la Departamentul Stiri pe care primul om din TVR o face cu ou si cu otet, numind-o “cap de porc” pentru ca…

- Sa gasești un angajat profesionist, care sa știe meserie, sa aiba abilitați de comunicare și sa lucreze eficient în echipa este, în România anului 2018, o adevarata provocare.

- Joi, țari din Europa de Vest și din Orientul Mijlociu au discutat pe larg criza din Siria. Dialogul intre cele mai importante state care sunt, in vreun fel, implicate in conflict vine dupa loviturile aeriene ale Statelor Unite, Frantei si Regatului Unit asupra unor tinte din Siria legate de programul…