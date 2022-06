Stiri pe aceeasi tema

- Tenismenul spaniol Rafael Nadal, locul 5 ATP, a declarat ca meciul cu sarbul Novak Djokovici, locul I ATP, din sferturile de finala ale French Open, ar putea fi ultimul din cariera lui la Roland Garros.

- Tenismenul spaniol Rafael Nadal, locul 5 ATP, a declarat ca meciul cu sarbul Novak Djokovici, locul I ATP, din sferturile de finala ale French Open, ar putea fi ultimul din cariera lui la Roland Garros, informeaza lefigaro.fr. "Este poate ultimul meu meci la Roland Garros. Mi-ar placea sa o joc in timpul…

- Tenismenul spaniol Rafael Nadal, locul 5 ATP, a declarat ca meciul cu sarbul Novak Djokovici, locul I ATP, din sferturile de finala ale French Open, ar putea fi ultimul din cariera lui la Roland Garros, informeaza lefigaro.fr. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Novak Djokovici (Serbia, 34 de ani, 1 ATP) a fost in categoria jucatorilor privilegiati, care n-au fost incurcati de ploaie, in a doua zi de meciuri, la Roland Garros. Pentru ca liderul mondial a fost programat sa joace pe „Philippe-Chatrier“, singurul teren cu acoperis retractabil.

- Numarul unu mondial, tenismanul sarb Novak Djokovic, a castigat pentru a sasea oara in cariera sa turneul ATP Masters 1.000 de la Roma, dupa o finala in care l-a invins duminica in doua seturi, 6-0, 7-6 (7/5), pe grecul Stefanos Tsitsipas. Djokovic ii succede in palmaresul competitiei spaniolului Rafael…

- Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) s-a calificat in finala turneului de la Roma, dupa ce a trecut in semifinale de Casper Ruud (23 de ani, 10 ATP). Pentru sportivul din Serbia a fost victoria cu numarul 1.000 in cariera. Liderul clasamentului ATP va juca in ultimul act al turneului de la Roma impotriva…

- Liderul ATP, sarbul Novak Djokovici, a obtinut sambata victoria cu numarul 1.000 in circuit si s-a calificat in finala turneului de la Roma. Djokovici l-a invins pe favoritul 5, Casper Ruud, scor 6-4, 6-3, si il va intalni in finala pe grecul Stefanos Tsitsipas, cap de serie 4, care a trecut in penultimul…

- Noul ”rege” al Madridului, dupa victoria-fulger cu Alexander Zverev, dupa ce i-a doborat pe titanii Rafa Nadal și Novak Djokovic, spaniolul Carlos Alcaraz (19 ani) este considerat deja urmatorul numar 1 mondial, cu o cariera ce se anunța prodigioasa. In afara elogiilor, deja, puștiul incepe sa stranga…