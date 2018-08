Stiri pe aceeasi tema

- Ediția cu numarul 6 a festivalului Electric Castle, desfașurat în perioada 18-22 iulie, a fost un adevarat succes, organizatorii anunțând ca au participat peste 210.000 de persoane, în cele cinci zile de festival.Printre headlinerii de anul acesta s-au numarat Damien…

- "In urmatoarea perioada vor veni la București aceste autobuze pentru care licitația a durat extrem de mult, aproape doi ani. Pana la sfarșitul acestui an, din cele 400 de autobuze achiziționate, vor veni 100 de autobuze, incepand cu luna octombrie. Pana la finalul anului viitor vor veni toate…

- Primarul Emil Boc a declarat, la prezentarea celor 10 autobuze electrice, ca bugetul total al proiectului este de 32 de milioane de lei, din care 27,2 milioane de lei o reprezinta contributia elvetiana. “Pentru prima data in Romania se introduc in circulatie autobuze electrice, fiind un eveniment…

- Primaria Cluj-Napoca si Compania de Transport Public (CTP) au pus joi in circulatie primele 10 autobuze electrice din Romania, cumparate din fonduri elvetiene. Autoritatile doresc nu doar inlocuirea unor autobuze vechi, ci orientarea spre un...

- Sunt 10 astfel de autobuze, deocamdata, si vor reduce cu 140 de tone nivelul lunar al gazelor toxice emise in oras. Alte 30 de autobuze electrice urmeaza sa fie puse in circulatie in urmatorul an.

- Primele zece autobuze electrice din Romania au fost puse in circulatie, joi, de Primaria Cluj-Napoca si Compania de Transport Public (CTP). Autovehiculele au fost achizitionate printr-un proiect care a...

- Autobuzele noi, silențioase, care nu polueaza deloc circula începând de astazi pe strazile municipiului. Acestea sunt achiziționate printr-un program de cooperare elvețiano-român, în cadrul proiectului „Înlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice…

- Ansamblul imobiliar Topaz Residence, din centrul Bacaului, se pregatește sa stabileasca un record pe piața locala și noi standarde in domeniu: blocul cu cea mai inalta calitate a lucrarii, dotarilor, finisajelor, dar și cea mai rapida vanzare a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.