- Parcarile neregulamentare nu mai mira pe nimeni, ba mai mult se pare ca fac parte din rutina zilnica. In special in zona centrelor comerciale fiecare parcheaza pe unde apuca. Daca mai ai și un „merțan” e clar ca te umfli in pene și le arați celorlalți ca parchezi unde ai tu chef. Așa s-a intamplat [...]…

- Șoferii romani care vor parca pe locurile destinate femeilor insarcinate sau pe cele destinate persoanelor cu dizabilitați risca amenzi de pana la 10.000 de lei. Potrivit Legii 280/2023, care a intrat recent in vigoare, femeile insarcinate și persoanele insoțite de copii de pana in cinci ani vor avea…

- Nebunia locurilor de parcare continua in Cluj-Napoca. Acum, o persoana cu handicap a parcat pe un loc marcat cu vopsea albastra și a primit amenda. La data de 19 Octombrie 2023, pe strada F.J. Curie, un clujean cu handicap și-a parcat mașina corespunzator pe un loc de parcare marcat cu albastru, dar…

- O turdeanca ne-a sesizat faptul ca ”moda” parcarii bolidului pe locul rezervat persoanelor cu handicap, marcat ca atare, este și in zona Turzii, fara sa existe o reacție din partea celor abilitați sa ia masuri in astfel de cazuri. ”Am tot vazut postari de prin parcarile supermarketurilor din Cluj dar,…

- Poliția Locala din Cluj-Napoca pare ca a trecut la fapte și a inceput sa amendeze șoferii care parcheaza fara pic de rușine pe locurile destinate persoanelor cu dizabilitați. In fiecare zi vedem șoferi care iși parcheaza mașinile de lux pe locurile destinate persoanelor cu dizabilitați din centrul comercial…

- Un șmecher cu numere de Bistrița Nasaud a ocupat dintr-un foc doua locuri de parcare in zona unul mall din Cluj/. Incidentul s-a petrecut weekendul trecut la VIVO Cluj-Napoca, iar internauții au postat imaginile pe grupul Info Trafic CLUJ. Conducatorul auto a ocupat doua locuri de parcare fara sa se…

- Locurile de parcare puține din municipiul Buzau, comparativ cu numarul tot mai mare al autovehiculelor, au facut ca unii buzoieni sa uite de buna creștere și sa lase sa iasa la suprafața o trasatura de caracter condamnabila. Este vorba despre cei ce ocupa abuziv locurile de parcare destinate persoanelor…

