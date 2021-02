Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe ambasade occidentale din Mynmar au cerut duminica armatei, care este pe cale sa desfasoare trupe, "sa nu recurga la violenta" impotriva manifestantilor care protesteaza impotriva loviturii de stat, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Le cerem fortelor de securitate sa…

- Consiliul ONU pentru drepturile omului a adoptat vineri o rezolutie in care cere Myanmarului sa o elibereze pe Aung San Suu Kyi si pe ceilalti demnitari arestati si sa se abtina de la folosirea violentei impotriva oamenilor care protesteaza impotriva loviturii de stat organizate de armata la inceputul…

- Zeci de mii de birmanezi au manifestat duminica pe teritoriul Myanmarului impotriva loviturii de stat care a inlaturat-o de la putere pe Aung San Suu Kyi, acestea fiind cele mai ample manifestatii de dupa revolta populara din 2007, informeaza AFP si Reuters.

- Peste o mie de persoane manifestau duminica la Yangon, capitala economica a Myanmarului, impotriva loviturii de stat militare de la 1 februarie care a inlaturat guvernul civil condus de Aung San Suu Kyi, potrivit corespondentilor agentiei France Presse aflati la fata locului. Trupe speciale de politie…

- In ciuda tensiunilor existente ca urmare a starii de urgenta decretate pe o perioada de un an si numirii unui general in funcția de presedinte interimar al acestui stat asiatic, liderului ales Aung San Suu Kyi solicita eliberarea imediata si recunoasterea rezultatelor alegerilor de anul trecut.De cealalta…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a amenintat ca va considera ”Iranul de vina” in cazul unui atac mortal impotriva unor americani in Irak, odata cu apropierea marcarii unui an de la asasinarea generalului irakian Qassem Soleimani intr-un atac american cu o drona la Bagdad, relateaza AFP,…