- Uniunea Europeana sustine ideea initierii dialogului politic pentru solutionarea crizei din Myanmar, dar este pregatita sa sanctioneze persoanele implicate in lovitura de stat militara, anunta Consiliul UE potrivit mediafax. Ministrii de Externe din statele membre ale Uniunii Europene "condamna…

- Ministrii de externe ai statelor Uniunii Europene s-au pus de acord luni sa mearga mai departe in privinta adoptarii de sanctiuni impotriva mai multor oficiali rusi de rang inalt, drept replica la incarcerarea opozantului rus Aleksei Navalnii, au declarat surse diplomatice UE. La reuniunea ministrilor…

- Consiliul Afaceri Externe - ce grupeaza ministrii de externe din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene - reunit luni la Bruxelles, a condamnat in 'termenii cei mai fermi' lovitura militara comisa la 1 februarie in Myanmar si a subliniat ca UE 'este pregatita' sa adopte sanctiuni impotriva…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie au cerut organizarea unei reuniuni de urgenta a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului pe tema situatiei din Myanmar, la o saptamana de la lovitura de stat militara din aceasta tara, informeaza Agentia France-Presse si cotidianul Le Figaro, potrivit Agerpres.…

- Uniunea Europeana ameninta armata din Myanmar cu sanctiuni in urma loviturii de stat, relateaza DPA. "Este o incercare inacceptabila de a rasturna prin forta vointa poporului din Myanmar", atrage atentia marti seful diplomatiei europene Josep Borrell, intr-un comunicat transmis in numele UE,…

- Uniunea Europeana a ''condamnat ferm'' luni lovitura de stat comisa de armata in Myanmar si a cerut ''punerea imediata in libertate'' a persoanelor arestate, transmit Reuters si AFP. ''Condamn ferm lovitura de stat din Myanmar si fac apel la militari sa-i puna…

