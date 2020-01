Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci de portrete ale actorilor care joaca in "Regele Lear", realizate cu prilejul unei filmari intr-un bazin cu apa, fac parte din expozitia "WaterLear", vernisata la Teatrul National. Autorul imaginilor este Florin Ghioca, fotograful oficial al TNB. Expozitia cu vanzare are si un scop caritabil,…

- Expozitia fotografica "Asa ne-am cucerit libertatea", continand imagini din arhiva AGERPRES, a fost lansata, miercuri, in pasajul de la Universitate, la cateva sute de metri de locul unde a fost ridicata baricada protestatarilor anticomunisti din seara de 21 decembrie 1989. "Are loc lansarea unei expozitii…

- In intervalul 6 16 decembrie 2019, Casa Avramide din Tulcea gazduieste o mica expozitie temporara de pictura cu scop umanitar. Ea contine 15 peisaje realizate de elevii Liceului de Arte "George Georgescu" din Tulcea, intr un atelier desfasurat in cadrul muzeului. Expozitia "Iarna" face parte din campania…

- Ziua de 1 Decembrie aduce, in Muzeul Național al Banatului si a Consiliului Judetean Timis, expoziția „Instaurarea Administrației Romanești in Banat. Județul Timiș-Torontal și Caraș-Severin”. Aceasta va fi amenajata la Secția Arte Plastice a Bibliotecii Județene Timiș din cadrul Bastionului Maria Theresia.…

- Hainele purtate de un revoluționar in ziua in care a fost impușcat in cap in 21 decembrie 1989 la Cluj-Napoca, printre care o camașa patata cu sange, au fost prezentate, pentru prima oara, intr-o expoziție comemorativa de atmosfera la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei (MNIT), potrivit Mediafax.Directorul…

- La 77 de ani, Ștefan Calția invita publicul, prin cele peste 20 de lucrari (unele depașind 5 sau chiar 12m), pictura și desen din perioada 1970-2019, la o expoziție sub forma de labirint - o calatorie in patru capitole insoțite de simbolul UROBORUS, șarpele care iși mananca propria coada, expoziție…

- INVITATIE… Muzeul „Vasile Parvan” Barlad va gazdui o noua expozitie cu tematica arheologica. Este vorba despre Expozitia “Civilizatie romana la nord si sud de Limes”, in colaborare cu Muzeul de Istorie „Paul Paltanea” Galati, Muzeul Brailei „Carol I” si Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci. Vernisajul…