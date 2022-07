Artiștii timișoreni Beck Corlan și Johnny Kui vor susține trei concerte in cadrul unui festival din Suedia, Gullbrannafestivalen, care se desfașoara in perioada 7 – 10 iulie, unde vor canta printre altele și cea mai noua compoziție a lor, numita „Viața”, care are un videoclip filmat in libraria Esotera din Timișoara. „La acest festival vom […] Articolul Muzica timișoreana ajunge in țarile nordice: Beck Corlan și Johnny Kui susțin trei concerte in cadrul unui festival din Suedia a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .