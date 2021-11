Stiri pe aceeasi tema

- Baiatul cel mare al lui Leonard Doroftei este, la 25 de ani, milionar in dolari canadieni. Adrian a absolvit Facultatea de Drept insa a gasit succesul intr-o zona profesionala total diferita. Alexandru, cel mai are dintre cei trei copii ai marelui nostru campion la box, a fost primul care s-a stabilit…

- Adrian, fiul cel mare al lui Leonard Doroftei, se bucura de un real succes pe plan profesional in Canada. A parasit Romania in urma cu mulți ani, apoi și-a luat familia cu el. Deși caștiga foarte bine, tanarul nu vrea sa fie considerat un baiat de bani gata. Pana la 25 de ani, tanarul a realizat ceea…

- Franta, Elvetia, Marea Britanie, Germania, SUA, Canada, Australia: zeci de mii de oameni au iesit in strada, in noaptea de sambata spre duminica, in marile orase, protestand fața de vaccinarea obligatorie și fața de certificatul verde, anunța Mediafax. Și in Romania, sute de oameni au ieșit in strada,…

- Reprezentantul OMS, dr. Heather Papowitz a declarat, vineri, la maratonul vaccinarii de la București, ca toata familia sa este vaccinata. „Susțin vaccinarea, mama, tata, sora mea, nepoții mei, toat lumea este vaccinata in jurul meu. Baiatul meu de 14 ani a fost vaccinat. Am vrut sa-i ofer oportunitatea…

- Andrei Caramitru a izbucnit la zvonul ca Dacian Cioloș ar fi urmat sa il puna pe Marius Manole la Ministerul Culturii.„Calitatea umana a personajului este execrabila, la fel ca și calitatea intelectuala.Omul asta e ahtiat dupa putere și - fiind cu puțina minte - compenseaza prin pura mișelie. Omul calomniaza…

- Nunta de argint in familia regala a Romaniei. Cum a fost la eveniment! S-au implinit 25 de ani de la nunta regala dintre Principesa Margareta și Principele Radu. Momentul a fost marcat printr-o celebrare a nunții de argint. Evenimentul a avut loc luni seara, 27 septembrie, la Palatul Elisabeta din București.…

- Intr-un amplu editorial romanialibera.ro , jurnalistul Marius Ghilezan susține ca in spatele achiziției celor 120 de milioane de doze se afla o șpaga de 20 de milioane de euro. Florin Cițu, peștele de macrame"Florin Cițu se mai bucura nu numai de prezumția de nevinovație ci și de sprijinul sistemului.…

- Persoanele care vor sa ii aduca un omagiu lui Ion Caramitru o pot face in cartea de condoleante care va fi disponibila publicului incepand de marti, in foaierul Salii Mari a Teatrului National din Bucuresti. TNB a anuntat ca incepand de marti, ora 11.00, publicul va avea acces in foaierul…