Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan e una dintre cele mai apreciate cantarețe din Romania. Dincolo de viața ei profesionala, cantareața se mandrește cu fiicele ei, cu Ella și Clara. Pentru ele, aceasta a facut schimbari majore in viața ei, mai ales in cariera. „Sunt fericita, liniștita – cred ca asta e cel mai important,…

- Stabilita in Statele Unite ale Americii, interpreta de muzica populara, Maria Ciobanu, a reușit sa obțina cetațenia americana. Acest lucru i-a adus venituri suplimentare, bani prin care reușește sa duca o viața cel puțin decenta, comparativ cu veniturile care ii vin din Romania.

- Gareth Avenell este profesor de științe la International School of Bucharest in timpul zilei și antrenor de Taekwondo, una dintre cele mai apreciate forme de arte marțiale, seara. Barbatul de 36 de ani a povestit pentru publicația bucureșteana B365 despre motivele care l-au determinat sa plece din țara…

- Nadine Voindrouh (44 de ani) a devenit cunoscuta publicului din Romania in urma cu 18, cand, la TVR, s-a lansat emisiunea dedicata noii generații in muzica, “Școala vedetelor”. Dupa participarea la acest show de talente, Nadine, pe atunci la varsta de 22 de ani, a luat o decizie radicala, plecand in…

- Șapte elevi din județul Iași au obținut 10 pe linie la examenul maturitații din acest an. In acest fel, Iași se situeaza pe locul 2, la egalitate cu Botoșani, in topul județelor cu cele mai multe note maxime din Romania. Note de 10 pe linie la BAC Elevii din Iași care au obținut media 10 […] The post…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, 4 iulie, in cadrul Conferinței Județene de alegeri a Organizației PNL Bacau, ca Partidul Național Liberal are „niște parteneri de guvernare care, de multe ori, parca nu s-au nascut aici”, cu referire la partenerii din USR-PLUS.„Nu i-am vazut la drapelul…

- Pentru aproximativ 60% dintre romanii care traiesc in urban pandemia a schimbat perceptia privind viata la tara, astfel ca 62% dintre romanii din urban intervievati si-ar putea imagina sa se mute la tara intr-un an-doi, arata studiul „Digitalizarea Europei", comandat de Vodafone Institute si realizat…

- DJ-ul olandez Armin van Buuren va concerta in Piata Constitutiei, pe 25 septembrie, in cadrul Sound of Bucharest, a anuntat artistul, luni. Van Buuren a venit in Romania pentru a-i intalni pe fani si pentru a face chiar el anuntul. Cei prezenti s-au bucurat de un live set pregatit special pentru…