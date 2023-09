Stiri pe aceeasi tema

- FITO: Festivalul Internațional ,George Enescu”, la casa natala a marelui compozitor Cel mai mare eveniment cultural al Romaniei – Festivalul International „George Enescu”, editia a XXVI-a, programeaza maine seara, de la ora 17:30, un spectacol eveniment la casa memoriala a marelui compozitor de la Liveni.…

- In al 70- lea an de existența, Filarmonica de Stat „George Enescu” din Botosani este, pentru prima data, parte activa in programul Festivalului Internațional George Enescu! Le uram tuturor muzicienilor o stagiune la fel de impresionanta cum a inceput și multa sanatate, pentru a-și implini cu succes…

- N. Dumitrescu Odata cu venirea lunii septembrie, pentru cei care indragesc muzica, Filarmonica ”Paul Constantinescu” din Ploiești a pregatit o noua stagiune, plina de evenimente și care incepe chiar astazi. Astfel, la ora 19.00, noua stagiune va debuta cu un concert simfonic extraordinar, inclus in…

- Pe 19 august s-a nascut marele compozitor, violonist, pianist, dirijor și pedagog George Enescu, unul dintre cei mai proeminenți muzicieni de la sfarșitul secolului al XIX-lea și din prima jumatate a secolului XX. Enescu s-a nascut la 19 august 1881 in comuna Liveni-Varnav din județul Botoșani. Astazi,…

- Toate cele 1.230 de locuri oferite gratuit publicului din Botosani la spectacolul pianistului Richard Claydermann din cadrul Festivalului Institutiilor de Cultura au fost epuizate in doar doua ore, a anuntat, joi, Filarmonica din Botosani. Potrivit sursei citate, invitatiile au fost distribuite joi…

- Un eveniment care se adreseaza consumatorilor ce aleg calitatea imbinata cu muzica de bun gust. Unul care și in 2023 s-a bucurat de un succes la fel de rasunator, asemenea verii trecute, cand a pașit pentru intaia oara la Botoșani.

- (P) La șapte ani de la deschidere, showroom-ul ”Fereastra ADF Suceava” a capatat o fața complet noua. Dupa doua luni de munca asidua, la finele saptamanii trecute fondatorii Emanuel Dobresenciuc și Catalin Gafenco, alaturi de familii, angajați, prieteni și colaboratori, au taiat panglica inaugurala…

- Primarul din Arad, Calin Bibarț, a vrut sa iși faca imagine pe seama unui concert la Festivalul Berii, din Arad. Inainte de a debuta Festivalul Berii, Orchestra Simfonica și Corul Academic ale Filarmonicii din Arad, sub bagheta dirijorului Marius Hristescu, au susținut un concert care a imbinat muzica…