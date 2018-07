Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National al Banatului verniseaza astazi, 29 iunie, de la ora 19.00, expozitia „Interferente spirituale. De la zeii pagani la crestinism”, realizata in parteneriat cu Muzeul Banatului Montan Resita, Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva, Muzeul Regiunii Portile de Fier Drobeta Turnu-Severin,…

- Facultatea de Litere, Centrul de cercetare „Teoria si practica discursului”, aria Literatura si identitati culturale, Agentia Universitara Francofona, Centrul de Reusita Universitara din USDJ, Galati, Ambasada Canadei si Primaria Galati organizeaza, in perioada 4-7 iulie 2018, scoala de vara de studii…

- Salba de medalii pentru inovatiile specialistilor Facultatii de Stiinta si Ingineria Alimentelor de la Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati la cea de a IV-a editie a Salonului International de Inventii si Inovatii „Traian Vuia”, desfasurata in perioada 13-15 iunie 2018 la Timisoara.

- Asociația FOA – Fusion of Arts organizeaza joi, 7 iunie, de la ora 18, la sediul asociației din Lugoj (strada Magnoliei, nr. 7), expoziția „Noile Patrii”. Expoziția este prezentata in colaborare cu Centrul de Studii de Dezvoltare PRISMA, in contextul proiectului european…

- Joi, 7 iunie 2018, are loc cea de-a XX-a ediție a Conferinței științifice cu participare internaționala DIALOGUL CULTURILOR – INTRE TRADIȚIE ȘI MODERNITATE, organizata in cadrul Departamentului de Filologie (Facultatea de Istorie și Filologie), prin Centrul de Cercetari Filologice și Dialog Multicultural.…

- Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, Asociatia Romana de Istorie de Presei si Biblioteca Judeteana „V.A. Urechia” organizeaza, in zilele de 25 si 26 mai 2018, conferinta internationala „Cultura si presa in spatiul european” (editia a X-a), cu tema „Presa - participant activ la crearea Romaniei…

- Expoziția fotodocumentara “Salajul și Marea Unire” a fost vernisata miercuri, 16 mai, la Școala Gimnaziala “Mihai Eminescu” din Zalau, in prezența dascalilor și a elevilor din clasele a VII-a și a VIII-a. Evenimentul se inscrie in seria proiectelor educaționale realizate de Muzeul Județean de Istorie…

- Direcția de Cultura și Sport a Municipiului Carei organizeaza miercuri, 9 mai 2018, de la ora 10.00 pe platoul din fața Monumentului Ostașului Roman din municipiul Carei un moment omagial dedicat Zilei Independenței de Stat a Romaniei, Zilei Victoriei din cel de-al Doilea Razboi Mondial, Zilei Europei…