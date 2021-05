Muzeul Auschwitz condamnă un congresmen american care a comparat logourile cu vaccinarea cu steaua lui David purtată de evrei în timpul Holocaustului Muzeul Auschwitz din Polonia a condamnat-o marți pe legiuitoarea americana Marjorie Taylor Greene dupa ce aceasta a comparat &"logourile cu vaccinarea&" cu modul în care naziștii au forțat evreii sa poarte steaua lui David, relateaza Insider.



Comunicatul remis de muzeu a venit dupa ce, mai devreme în cursul zilei de marți, Greene comentase asupra unei știri privind un magazin alimentar din statul american Tennessee care a anunțat ca angajații vaccinați împotriva COVID-19 nu vor trebui sa poarte masca de protecție daca vor purta &"un logo cu vaccinarea pe ecusonul cu numele&".



Greene…

Sursa articol: hotnews.ro

