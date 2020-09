Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Noi spații de depozitare pentru materialele sanitare in cazarma 1025 Sebeș. Lucrari in valoare de aproximativ 18,7 milioane de lei In cazarma 1025 Sebeș se vor realiza spații de depozitare pentru materialele sanitare. Contractul construcțiilor prevede servicii de proiectare și lucrari…

- ANAF a încasat mai puțin decât trebuia. Conform raportului pe anul 2019 publicat pe site-ul instituției, gradul de realizare de a programului de încasari stabilit prin legile bugetare anuale rectificate a fost de 99,2%. Daca se scot veniturile din dividende și varsaminte ale companiilor…

- Ziarul Unirea Centru Multifuncțional de Servicii Integrate (medico-sociale), in Ghirbom: Lucrari in valoare de peste 130.000 euro Asociatia AS 2001 Alba Iulia a lansat de curand in SEAP o licitație pentru Lucrari de constructii la obiectivul de investitii „Construire Centru Multifuncțional de Servicii…

- Zeci de obiecte de ceramica vor fi expuse astazi la Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtisoara. In cadrul expozitiei “Mestesugul Olaritului in Gorjul Traditional” vor fi prezentate in incinta “Casei de la Carbunesti”, obiecte confectionate la Gale...

- Administratia NAtionala ”Apele Romane” are in promovare la Ministerul Fondurilor Europene un numar total de 16 proiecte ce vizeaza lucrari de protectie impotriva inundatiilor, care includ si solutii verzi, pentru protectia si reabilitarea ecosistemelor naturale sau refacerea biodiversitatii in valoare…

- Ziarul Unirea FOTO| Lucrari de reabilitare și extindere a rețelei de apa in Apuseni. Contract in valoare de peste 70 de milioane de lei In cadrul Proiectului Regional „Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa și apa uzata in județul Alba, 2014-2020”, cod MySMIS 110847, in data de 22.01.2020 SC APA…

- În mod neobișnuit, spitalele pot deconta retroactiv cheltuielile realizate începând cu 1 februarie 2020. Finanțarile, în valoare de 350 milioane euro, sunt asigurate prin intermediul Programului Operațional Infrastructura Mare. În cadrul apelului, spitalele…