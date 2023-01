Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul formatiei AFC Hermannstadt, Raul Oprut (25 de ani), regreta ca oficialii clubului sau si cei al Universitatii Craiova nu au ajuns la un numitor comun privind suma pentru transferul sau in Banie. „Era o șansa pentru mine, dar consider ca, daca nu a fost sa fie, va veni altceva probabil mai bun.…

- Alexandru Ișfan (22 de ani), jucatorul celor de la FC Argeș, va semna cu CS Universitatea Craiova. Fotbalistul piteștenilor va ajunge in Banie in schimbul sumei de 650.000 de euro. De asemenea, gruparea argeșeana va incasa și 25 % dintr-un viitor transfer al lui Alexandru Ișfan, noteaza Fanatik. ...

- Pe locul intai in clasament, echipa de pe litoral intalneste in primele trei meciuri din 2023 din Superliga CFR Cluj, FCSB si Universitatea Craiova. Farul Constanta, echipa de pe locul intai in Superliga, are parte de o serie de foc la reluarea campionatului, in luna ianuarie a anului viitor. In prima…

- Eugen Neagoe (55 de ani) a batut palma cu Mihai Rotaru pentru a deveni noul antrenor de la Universitatea Craiova. Ramane sa rezilieze contractul cu actuala echipa, U Cluj. Din august antrenor la U Cluj, Neagoe a decis sa schimbe echipa. Ofertat de Mihai Rotaru, a batut palma cu patronul lui CSU și va…

- Dragoș Bon, interimarul de la CS Universitatea Craiova, a vorbit despre victoria echipei sale impotriva Chindiei, 3-0, in etapa 21 din Superliga. Bon, antrenor interimar dupa plecarea lui Mirel Radoi, spera sa ramana in cadrul clubului și in mandatul viitorul antrenor. „Dupa golul doi am avut o perioada…

- Laurențiu Popescu (25 de ani) a jucat primul meci in acest sezon de Liga 1 in poarta Universitații Craiova impotriva Chindiei, in etapa #21. El a aparat un penalty executat de Celea in minutul 33. Arlauskis nu a fost nici pe banca la meciul de pe „Ion Oblemenco”, in timp ce Lazar a fost lasat pe banca.…

- Victor Becali, fostul impresar, a comentat lupta la titlu in Superliga dupa FCSB - CFR Cluj 0-1. El considera ca Farul și CFR sunt favorite sa caștige campionatul. Ar fi vazut-o și pe FCSB in lupta daca ar fi caștigat impotriva clujenilor. In schimb, nu le da nicio șansa celor de la Rapid și CS Universitatea…

- Universitatea Craiova și FC U Craiova 1948 se intalnesc in Superliga la fotbal masculin pe sambata, 3 decembrie, meciul contand pentru echipa condusa de Mirel Radoi ca partida jucata pe teren propriu.