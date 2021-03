Stiri pe aceeasi tema

- Romina a fost votata de public sa paraseasca „ Survivor Romania ” și odata ajunsa in țara, aceasta face declarații neașteptate despre colegii din Republica Dominicana. „Puțin trista, trista ca am ieșit din competiție, deși imi doream sa raman cat mai mult acolo. Puteam sa rezist pana la final, dar daca…

- Dupa eliminarea fratelui sau, Kamara, solistul trupei ”Alb&Negru”, i-a analizat, pentru impact.ro, pe concurenți: ”Imi doresc sa caștige Mellina, e o fata foarte puternica, deși are 44 de kilograme. Mai vad in Moro, Culița și in Zanni, niște caștigatori”. Kamara, atac la Elena Marin, de la “Survivor”,…

- Cel de-al doilea sezon al emisiunii Survivor Romania de la Kanal D, se afla in desfașurare. Cele doua echipe lupta in condițiile grele din Republica Dominicana pentru marele premiu. Luptele dintre concurenți sunt stranse și intre aceștia au aparut și conflicte. Iata care este conflictul dintre Albert…

- Szidonia „Sindy” Szasz este noua concurenta de la Survivor Romania 2021 . Aceasta a intrat in competiție alaturi de Andreea Antonescu, Marius Craciun și Romina. Szidonia a venit cu forțe proaspete in Republica Dominicana și este hotarata sa ajunga pana in marea finala. Aceasta practica de cinci ani…

- Szidonia Szasz este noua concurenta de la Survivor Romania 2021. Aceasta a intrat in competiție alaturi de Andreea Antonescu, Marius Craciun și Romina. Szidonia a venit cu forțe proaspete in Republica Dominicana și este hotarata sa ajunga pana in marea finala. Aceasta practica de cinci ani kickboxing…

- Musty face parte din Echipa Razboinicilor de la „Survivor Romania”, iar pe parcursul showlui, acesta a starnit controverse in randul colegilor, mulți criticandu-i atitudinea. Mai mult, la un moment dat s-a spus ca intre el și Melina exista mai mult decat o prietenie. Kamara a vorbit despre evoluția…

- Musty, fratele lui Kamara, face parte din echipa Razboinicilor de la Survivor Romania. Dupe ce concurentul a primit mai multe critici din partea colegilor, artistul a avut prima reacție și vorbește despre evoluția lui in Republica Dominicana.„Ma așteptam, sincer, sa fie mai bun la adus puncte. Dar el,in…

- Musty este unul dintre cei mai apreciați concurenți de la „Survivor Romania 2021”. Are 39 de ani, este fratele celebrului artist Kamara și face parte din echipa Faimoșilor, aflați in Republica Dominicana. Kamara este mai mare cu 5 ani decat Musty. Cei doi au o relație speciala, iar acum, interpretul…