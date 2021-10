Music Submission (Single) – “Never Say Too far” (DJ Hermann Remix)

We would like to bring our production to your attention. Today, we have some airplay updates for ABF Recording new Single Remix “Never Say Too Far ” by Dj Hermann that will issue on November 5Th. We hope you like it and support the music through airplay (feature or rotation), the artist is also available for interviews. Un grande brano per una grande firma, DJ HERMANN. Torna, dopo la presentazione su Sky TG24 e quasi 50.000 visualizzazioni solo su Youtube, il successo “Never Say Too Far” scritto da Dj [email protected] nella versione Remix interpretato da Erica Molinari. Una versione Dance tutta da ballare…