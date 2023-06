Muscelean urmărit internațional, prins de polițiștii din Câmpulung! Trafic de migranți Luni, 12 iunie, polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale Campulung au identificat un barbat in varsta de 32 de ani, din municipiul de la poalele Mateiașului, care era urmarit in lume pentru o infracțiune grava. Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Argeș, cel in cauza era urmarit la nivel internațional, in baza unui mandat […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

