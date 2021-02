Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Bistrița au pus capat unei petreceri de Sfantul Valentin la care au participat in jur de 100 de persoane, organizata sambata seara intr-un local din municipiu, iar patronul a fost amendat, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, citat de Agerpres . „Politistii au…

- O petrecere de Sfantul Valentin la care au participat in jur de 100 de persoane, organizata intr-un local din municipiul Bistrita, a fost intrerupta sambata seara de politisti, iar patronul a fost amendat, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud. "Politistii au intrerupt…

- Politistii din Targu Neamt au intrerupt, duminica seara, o petrecere cu 40 de persoane care era organizata intr-un local public din oras, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Georgiana Mosu. ‘In jurul orei 19,00, politistii din cadrul Politiei orasului Targu Neamt s-au sesizat din oficiu…

- In data de 24.01.2021, in jurul orei 22:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Hațeg s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca la o adresa din localitate (locuința privata) avea loc o petrecere in spațiu inchis la care participau aproximativ 50 de persoane. In cel mai scurt timp, a fost…

- Polițiștii au spart aseara o petrecere cu 30 de persoane, care avea loc intr-o discoteca din Prundu Bargaului. Toate persoanele gasite de mascați la fața locului au fost amendate. Aseara, dupa ora 23:00, polițiștii, insoțiți de cei ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au luat la puritcat localurile…

- Doua persoane au fost amendate cu 3.500 de lei pentru ca i-au impiedicat pe politistii din Huedin sa prinda un urmarit national, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Cluj, potrivit Agerpres. Citește și: Noi vești importante! Cu cat ar trebui sa creasca, pana la urma, alocațiile…

- Aseara, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sangeorz-Bai au intervenit pentru aplanarea unui scandal izbucnit intr-o familie din Rodna. O femeie de 49 de ani a solicitat prin 112 sprijinul polițiștilor, intrucat fiul ei de 20 de ani, aflat sub influența alcoolului amenința cu un topor și distruge mai…

- Politistii au impiedicat, sambata, desfasurarea unui eveniment privat, organizat de doi tineri din municipiul Brasov, a informat, duminica, Inspectoratul de Politie (IPJ) Brasov. "Politisti din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Biroul de Investigatii Criminale au desfasurat activitati…