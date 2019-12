Mureş: Nivelul ridicat al ajutorului de minimis pentru usturoi a dus la creşterea suprafeţelor cultivate în judeţ Nivelul ridicat al programului de minimis pentru usturoi, care din acest an a fost stabilit la 3.000 de euro pe hectar, a dus la cresterea suprafetelor cultivate cu usturoi, in judetul Mures fiind deja sase cultivatori cu un total de 7,5 hectare.



"Avem programul de usturoi in 2019, in judetul Mures avem 6 cultivatori de usturoi, cu peste 30 de ari de culturi. In total avem circa 7,5 hectare de usturoi, in crestere fata de anil trecut. Recomandam consumatorilor sa il caute in toate pietele si sa il achizitioneze, fiindca este un usturoi cu calitati exceptionale", a spus seful Directiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

