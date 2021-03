Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, șoferii de autobuze au refuzat sa iasa pe traseu, cerand conducerii, pastorita de 20 de ani de udemeristul incompetent Tatar Bela, sa lamureasca situația. Revolta angajaților a izbucnit dupa ce liderul sindical PRO LEX a fost dat afara peste noapte cu, spun oamenii, motive inventate.…

- Politistii clujeni au deschis un dosar penal si deruleaza investigatii pentru identificarea unei persoane care a decapitat doua pisici. "Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca efectueaza cercetari intr-un dosar penal intocmit pentru savarsirea infractiunii de ucidere a animalelor,…

- Prins pe strada desii trebuia sa fie in carantina la domiciliu.La data de 14 februarie a.c., in jurul orei 12.40, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au identificat un barbat, de 18 ani, care se deplasa pe strada Midiei din orasul Navodari. In urma verificarilor s a stabilit faptul ca asupra…

- Inspectoratul de Politie Judetean Mures a deschis un dosar penal si efectueaza cercetari pentru identificarea persoanei sau persoanelor care, vineri seara, au vandalizat Monumentul Secuilor din Targu Mures, desenand pe acesta drapelul Romaniei, cu grafitti. "La data de 05 februarie a.c, politistii de…

- Sindicalistii de la Cartel Alfa au demarat joi, 14 ianuarie, in fața Prefecturii Maramureș, acțiuni de protest in cadrul caravanei drepturilor sociale. La fața locului s-au aflat sindicaliști din intreaga țara. Aceștia sunt nemulțumiți fata de “masurile luate sau anuntate de actualul guvern, care dezavantajeaza…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 7.034 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 996.375 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat, duminica, Grupul…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 4.573 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 897.780 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat Grupul de Comunicare…

- IPS a precizat ca motivul pentru care ceremonia religioasa are loc in alta parte este legat de faptul ca la Cazinou sunt in desfasurare lucrarile de modernizare a monumentului. El a cerut celor care vor participa la ceremonie sa pastreze distanta si sa nu mai stea inghesuiti, iar Jandarmeriei si Politie…