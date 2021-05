Mureş: Intervenţii de urgenţă la Ibăneşti şi Deda, după ce câţiva afluenţi ai Mureşului şi Gurghiului au ieşit din matcă Pe fondul ploilor insemnate cantitativ din ultima saptamana, numerosi afluenti ai raurilor Mures si Gurghiu au iesit din matca, primariile din comunele Ibanesti si Deda mobilizand numeroase utilaje si oameni pentru limitarea pagubelor produse de ape.



"Au fost ploi torentiale de lunga durata si s-au acumulat cantitati mari de ape de pe versanti. Au crescut debitele paraielor foarte mult, iar albiile nu au mai facut fata, au navalit peste maluri. Am avut doua gospodarii inundate, dar apele nu au ajuns la case. Am intervenit rapid si am stopat. Si acum suntem aici, incepand de asta-noapte,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

