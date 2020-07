Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane, de 17 și 46 de ani, din comuna Sanpetru de Campie, banuite de comiterea unui furt din locuința, au fost reținute de polițiștii din Mureș, pentru 24 de ore. La data de 24.06.2020, polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurala Raciu au fost sesizați de catre un barbat, de 78 de ani, despre…

- Bogdan Chirițoiu este ajutor de șef la Postul de Poliție Ciuperceni și luni era prima zi de concediu. A fost trezit din somn de țipetele vecinei, care fusese atacata de un talhar. „Ce haine… ce incalțaminte, așa am fugit dupa el, in pijama”, povestește polițistul. Dialogul cu talharul a fost monumental,…

- Un individ din județul Mureș a crezut ca poate profita de aglomerația din vama Nadlac II și poate introduce ilegal in țara un pistol cu gaze și muniția aferenta. Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase cerceteaza un barbat banuit de contrabanda calificata și nerespectarea regimului…

- Barbatul care a facut inchisoare dupa ce a incercat sa obțina credite bancare cu un buletin falsificat cu numele și fotografia actorului Robert de Niro, a fost prins acum in flagrant cand incerca sa vanda aproape 1.400 de comprimate ecstasy, scrie Ziarul de Iași. In anul 2011, Sorin Bulgaru a fost condamnat…

- Poliția Romana și Mercury 360 au lansat campania de prevenire a furtului din locuințe „CATALOGUL DE FURTURI”. Pentru a ilustra modul in care opereaza infractorii, a fost creat un personaj fictiv numit Luis Calificatu care a urmarit zeci de utilizatori de social media, printre care și 8 influenceri,…

- Pe aceasta platforma, puștii bogați se lauda cu iahturile, vacanțele, mașinile de lux și accesoriile de designer. In schimbul sumei de 450 de lire sterline, ai un serviciu non-stop de ”majordom”, aplicația iți inchiriaza avioane private, iți rezerva locuri la restaurantele cu stele Michelin, iți inchiriaza…

- Bujorii de stepa (Paeonia tenuifolia) au inceput sa infloreasca in Rezervatia botanica de la Zau de Campie din judetul Mures, unica in Europa. Spre deosebire de alta data, in acest an roșul aprins al florilor va fi putea fi admirat numai pe online, intrucat rezervatia a fost inchisa din cauza pandemiei…

- Bogdan a ajuns in momentul ala al pandemiei in care nu se mai poate tunde singur, crede ca e prea tarziu, dupa ce a facut toata lumea asta. Shurubel are intalniri romantice cu soția pe balcon, intilniri la care el intarzie. Cat despre Ionuț, el a ajuns in acel punct in care toate tricourile lui... View…