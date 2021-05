Stiri pe aceeasi tema

- O cruce metalica, de 18 metri inalțime, a fost inaugurata chiar inainte de Paști in satul Potoceni din comuna Maracineni. Luminata noaptea și vizibila de la mare departare, crucea marcheaza locul in care, in viitor, se va construi manastirea cu hramul „Sfinții Imparați Constantin și Elena”. Bucurie…

- Pomul pomenilor, cunoscut in Zona sub denumirea de 'pomnisoare', care este sfintit in bisericile de pe Valea Muresului Superior inainte de Paste, in amintirea mortilor, insa si pentru sanatatea celor vii, este pregatit dupa reguli foarte stricte de catre femei, care trebuie sa urmeze un ritual de…

- Bolnavii cu tuberculoza și cei cu Covid care sunt internați la Sanatoriul Bisericani se vor bucura de bucate tradiționale in toate cele trei zile de Paști. Mancarea le va mai alina dorul de acasa și de familii. „Pacienții noștri vor primi ciorba și friptura de miel, pasca și oua roșii in prima zi de…

- Pacienții internați in Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava in zilele Paștelui ortodox vor primi meniu specific acestei mari sarbatori creștine. Managerul spitalului, dr. Alexandru Calancea, a informat, vineri, printr-un comunicat de presa, ca de Paști pacienții ...

- Timișoara e de aproape doua saptamani in carantina, dar rata de infectare continua sa creasca. De la 7,56, cat era in ziua in care s-a decis intrarea in lockdown - luni, 8 martie -, rata de incidența a ajuns la 8,23 cazuri la mia de locuitori vineri, 19 martie. Masura carantinarii expira luni, 22 martie,…

- In ciuda restricțiilor impuse de pandemia de Covid-19, Tașuleasa Social continua impaduririle și anul acesta. Asociația, care a limitat numarul de voluntari participanți, pregatește trei astfel de acțiuni, care se concentreaza in jurul comunei Budești. Tașuleasa Social nu a renunțat la acțiunile de…

- In noiembrie 2016, intr-o comuna din Mures, un barbat de 85 de ani a fost ucis de talharul care i-a intrat in casa. Dupa cateva zile, Carmen Ionescu, o tanara de 27 de ani din aceeasi comuna, a fost arestata si acuzata de omor. Toate probele care o incrimineaza sunt indirecte si, in baza lor, trei judecatori…