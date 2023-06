Stiri pe aceeasi tema

- Benfica Lisabona a cucerit titlul in Portugalia pentru a 38-a oara in istoria clubului, dupa victoria cu 3-0 obtinuta sambata seara, in ultima etapa, a 34-a, pe teren propriu, contra celor de la Santa Clara, "lanterna rosie" din prima liga portugheza de fotbal si retrogradata in divizia a doua valorica.Pe…

- Real Madrid s-a impus sambata seara in finala Cupei Spaniei impotriva celor de la Osasuna cu scorul de 2-1, iar trupa pregatita de Carlo Ancelotti a cucerit trofeul pentru a 20-a oara in istorie, scrie prosport.ro.

- Alpinistul american a murit, luni, pe traseul catre muntele Everest, potrivit unui organizator al expediției. Martorii spun ca acesta a murit in Tabara 2 de pe traseul spre varf, dupa ce a inceput sa se simta rau, scrie CNN.„Jonathan Sugarman a murit in tabara 2 dupa ce a inceput sa se simta rau", a…

- AC Milan și Toulouse au același proprietar, grupul american Redbird, și UEFA nu le permite sa evolueze in aceeași competiție sau in cupe „invecinate”. Toulouse a caștigat Cupa Franței, iar AC Milan poate juca in Champions sau Europa League. Toulouse a caștigat sambata la scor (5-1 cu Nantes) Cupa Franței,…

- Un barbat care a cucerit de 10 ori Everestul a murit in timpul unei expeditii in Nepal. Noel Hanna, din Iralnda de Nord, a murit noaptea, in tabara IV, dupa ce a coborat de pe varful Annapurna, al 10-lea cel mai inalt din lume. Barbatul de 56 de ani a ajuns pana in varful Everestului de 10 ori. In…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat miercuri o rezoluție „istorica” prin care se cere justitiei internationale sa clarifice „obligatiile” statelor in lupta impotriva schimbarilor climatice, relateaza AFP. Progresul „istoric”, „un moment de reper”, „triumful diplomatiei internationale in domeniul climei”……

- Simularea examenului de bacalaureat 2023 continua marți, 28 martie, cu proba obligatorie a profilului: matematica sau istorie. Viitorii absolvenți de liceu pot, in timpul simularii, sa se familiarizeze cu subiectele și cu structura examenelor pe care le vor susține in iunie. Cuprins: Structura examenului…

- Nicu Popescu, ministrul de Externe din Republica Moldova, susține ca declarațiile Mariei Zaharova cu privire la limba romana reprezinta o ingerința in treburile interne ale Republicii Moldova.