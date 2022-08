Muniție neexplodată din al Doilea Război Mondial, găsită în Argeș! Nu atingeți astfel de obiecte! Echipa pirotehnica a ISU Argeș a intervenit, sambata dupa-amiaza, pentru ridicarea unui proiectil de calibrul 75 de mm și o lungime de 30 cm, care a fost descoperit de catre un cetațean intr-o padure din localitatea Valea Mare Pravaț. Muniția s-a transportat in condiții de siguranța pentru fi depozitata intr-un loc special amenajat, ulterior urmand sa fie distrusa intr-un poligon autorizat. In urma cu doar cateva zile, echipa pirotehnica a mai intervenit in localitatea Schitu- Golești, de unde a ridicat un proiector aruncator, de calibrul 71 de cm. Atenție, muniția neexplodata este foarte periculoasa… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

