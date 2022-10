Stiri pe aceeasi tema

- INCEP PROMISIUNILE!… Consilierii locali au aprobat la inceputul lunii iulie a.c, documentația pentru obiectivul de investiții „Centru de zi pentru persoane varstnice”. Inițiativa a fost susținuta prin vot de catre toți consilierii locali. Este vorba despre aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai…

- CONTRE… Tudor Polak da cu primarul Vasile Paval de pamant in chestiunea preluarii celor doua cinematografe. Acesta nu ințelege de ce a durat mai bine de un an și jumatate doar predarea-primirea acelor obiective in condițiile in care Consiliul Local Vaslui a aprobat inclusiv modernizarea lor. Acesta…

- NEINSPIRATI… Nici bine nu s-au terminat Zilele Municipiului Vaslui, ca institutia condusa de Vasile Paval se pregateste sa organizeze o noua paranghelie. De o amploare mult mai mica, evenimentul va fi organizat, joi, in incinta Teatrului de Vara, cu ocazia sarbatorii Nasterii Maicii Domnului. Momentul…

- CIUDAT… Agenția Naționala de Integritate (A.N.I.) il acuza pe primarul interimar al comunei Poana, Ioan Vezeteu, de dubla incompatibilitate! Prima – in perioada 28 august – 28 septembrie 2020 A.N.I spune ca Ioan Vezeteu a participat la alegerile locale in calitate de candidat pentru funcția de consilier…

- BATJOCORIȚI… Șase vasluieni au solicitat Primariei Vaslui acordarea dreptului de superficie asupra unor terenuri aflate in continuarea proprietații lor, in vederea construirii de balcoane. Doua dintre aceste solicitari au fost depuse in urma cu doi ani, iar celelalte patru, anul trecut. Prezenți in…

- PROIECT… Municipiul Vaslui va avea, in curand, trei noi statii de autobuz. Una dintre ele va fi amenajata pe bulevardul Stefan cel Mare, vis-a-vis de noul sediu al Judecatoriei Vaslui, pe sensul de mers spre iesirea din oras. A doua statie va fi infiintata in Brodoc, in zona strazilor Enachita Vacarescu…

- AVEM DREPTATE…Primarul de Barlad anunța cu mandrie la sfarșitul lunii iunie, ca: „Se lucreaza intens la șoseaua de centura a Barladului. Vești imbucuratoare! Peste 60 de muncitori și tot atatea utilaje s-au aflat saptamana trecuta pe șantierul șoselei de centura a Barladului. Din aceasta saptamana (27…

- GOSPODARIE… Consilierii locali ai municipiului Huși se intrunesc marți, 12 iulie, pentru a actualiza creditele de angajament pentru acțiunile multianuale ale bugetului local, in privința catora proiecte importante pentru oraș. Este vorba despre realizarea infrastructurii stradale in cartierele Dric…