Municipiul Târgu Jiu va transporta gunoiul la depozitul din Mehedinți Autoritațile din Targu Jiu au ajuns la un acord cu autoritațile din județul vecin, Mehedinți, in vederea transportarii temporare a gunoiului la depozitul de deșeuri de aici. Dupa cum se cunoaște, Agenția pentru Protecția Mediului Gorj a decis recent sa suspende din cauza poluarii olfactive, autorizația integrata de mediu pentru depozitul de deșeuri de la Targu Jiu deținut de firma Polaris. Decizia ar trebui sa intre in vigoare din data de 22 martie. De saptamana viitoare, depozitul de gunoi de la Targu Jiu iși va suspenda activitatea și nu va mai fi permisa depozitarea deșeurilor in acest loc.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

