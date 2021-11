”A inceput livrarea celor 40 de autobuze noi, alimentate cu gaz natural comprimat, primul transport sosind in Sibiu la finele saptamanii trecute. In urmatoarea luna autobuzele vor fi livrate etapizat, urmand sa fie preluate de Tursib”, a transmis, marti, Primaria Sibiu, intr-un comunicat de presa. Contractul semnat de Primaria Sibiu in iunie 2021 prevede livrarea a 11 autobuze de 18 m si a 29 de autobuze de 12 m, investitia avand o valoare de 77 milioane de lei. Acest contract include crearea unei aplicatii mobile si a unui sistem de informare a calatorilor in statii, un sistem de e-ticketing mai…