- O adevarata simfonie a lalelelor și a florilor da contur unei atmosfere de sarbatoare autentica, la Sebeș. Zona centrala este colorata in galben și roșu, frumusețea lalelelor și a florilor de primavara fiind remarcata de trecatori, dar și de cei plecați peste hotare, care apreciaza imaginea orașului…

- Telefon de contact: 0751-291953 Serviciul Public pentru Administrarea Patrimoniului Sebeș a preluat, incepand cu data de 9 aprilie 2021, administrarea cimitirului municipal. In acest sens, a fost adoptata hotararea cu nr. 88/2021, in cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sebeș,…

- Primaria Sebeș, prin Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului, aloca in acest an aproape 950.000 de lei, fara TVA, pentru cosirea, curațarea și strangerea resturilor vegetale de pe raza municipiului. Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului (SPAP) Sebeș a lansat joi, 1 aprilie, in Sistemul…

- Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului Sebeș intervine cu utilajele din dotare – autogreder, cilindru compactor și buldoexcavator, in mai multe zone de pe raza unitații administrativ teritoriale a municipiului Sebeș, pentru a imbunatați partea carosabila a strazilor care nu au beneficiat de…

- Consilierii locali din Municipiul Sebeș vor avea de aprobat in ședința de miercuri, 31 martie 2021, preluarea activitații de administrare a Cimitirului Municipal Sebeș acordata I.F. Cuteanu M. Veronica și darea acesteia catre Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș. Avand in vedere sentința…

- Municipiul Sebeș anunța ca a inceput campania de distribuire a pachetelor cu ajutoare alimentare catre persoanele defavorizate, marginalizate sau aflate in situații de vulnerabilitate. Pachetele cu ajutoare alimentare vor fi distribuite zilnic, de luni pana joi, in intervalul orar 09:00-16:30 și vineri,…

