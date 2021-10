Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) Mures, Dan Tanasa, declara ca pandemia de COVID-19 nu trebuie sa ingreuneze accesul femeilor la programele de screening anual pentru depistarea precoce a cancerului de san si ca a solicitat Ministerului Sanatatii sa implementeze cea de-a doua faza a programului…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a constatat, vineri, suspendarea cursurilor cu prezența fizica pentru unele grupe sau clase din cele 16 unitați școlare, din cauza apariției cazurilor de imbolnavire cu COVID in randul cadrelor didactice și auxiliare.

- Primaria Sfantu Gheorghe a pus la dispozitia cetatenilor si asociatiilor de proprietari din municipiu o lista a mesterilor specializati in lucrari de reparatii si intretinere a blocurilor si spatiilor verzi. Lista cuprinde numele si datele de contact si a fost realizata in urma unei consultari avute…

- Reprezentanții Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) Mureș au anunțat vineri, 13 august, pe pagina de Facebook a formațiunii politice, demararea campaniei "AUR de aude" și la nivelul județului Mureș. Lansarea campaniei in județul Mureș a avut loc cu prilejul unei ședințe de lucru cu liderii de organizații…

- Pompierii militari au fost solicitați, vineri seara, sa intervina in mai multe locații din județul Mureș, in urma fenomenelor meteorologice periculoase. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al ISU "Horea" al județului Mureș, ca urmare a codului portocaliu de vijelii, descarcari electrice…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat, azi, 152 de cazuri noi de COVID-19 și cinci decese anterioare ultimelor 24 de ore. Potrivit GCS, este vorba despre trei barbati si doua femei care au fost internati in spitale din judetul Mures. Doua decese au fost inregistrate la categoria de varsta 60 –…

- Medicul Raed Arafat a anunțat cat de pregatita este Romania pentru valul 4 de coronavirus The post Raed Arafat, ultimele informații despre ce ne așteapta in valul 4 COVID-19 – CATE paturi de ATI are Romania appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Raed Arafat, ultimele informații despre…

- O tanara de 21 de ani din Hodoșa și-a pierdut viața, dupa ce mașina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un autocamion. Accidentul a avut loc intre localitațile Ilieni și Nicolești, transmite IPJ Mureș. Conducatorul autocamionului, un barbat, de 53 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest,…