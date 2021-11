Municipiul Pitești a trecut la scenariul VERDE! Potrivit ultimelor date furnizate de DSP Argeș, duminica, 28 Noiembrie, rata de infectare din municipiul Pitești a scazut sub 2/1.000 de locuitori. Astfel, Piteștiul se afla de acum in scenariul verde. In același timp, doar o singura localitate din judet se inregistreaza cu rata de infectare de peste 6 la mia de locuitori. Este vorba […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

