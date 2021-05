Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis astazi ca incepand cu data de 6 mai sa fie ridicate masurile stabilite la nivelul municipiului Buzau (1,21/1000) avand in vedere ca incidența cumulata in ultimele 14 zile este sub 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori. Astfel, incepand de joi se aplica masurile prevazute in anexa nr. … Articolul Municipiul Buzau, oficial, in scenariul verde de joi apare prima data in Opinia Buzau .